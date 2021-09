La MotoE finisce col colpo di scena a Misano: Aegerter punito, Torres ancora Campione

Colpo di scena in Gara 2 a Misano: l'ultimo giro Aegerter fa cadere Torres e va a vincere, ma viene poi penalizzato e così lo spagnolo vince il campionato.

Già la Gara 1 aveva visto una caduta tra i primi due all’ultima curva, ma è Gara 2 a riservare la sopresa più incredibile: al Carro Aegerter e Torres, primi in campionato e nella gara, si toccano e lo spagnolo cade: lo svizzero così lo supera e va a vincere, superandolo anche in campionato e diventando campione… per qualche minuto.

Torres riesce a partire e chiude in tredicesima posizione, scuotendo vistosamente la testa mentre taglia il traguardo. Aegerter festeggia intanto la vittoria della gara e del campionato.

La direzione gara annuncia che lo scontro tra i due è sotto investigazione: dopo qualche minuto di attesa arriva il verdetto: la manovra dello svizzero Aegerter è stata troppo pericolosa e viene punito con un ride through, cioè 38 secondi sul tempo finale.

Lo svizzero viene quindi retrocesso in dodicesima posizione e il titolo della MotoE va nelle mani di Jordi Torres per la seconda volta consecutiva.

Ecco la classifica finale del campionato 2021:

FIM Enel MotoE World Cup 2021