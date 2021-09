Batman e le sue batmobili: un documentario ufficiale e gratuito per il DC FanDome

In occasione del DC FanDome e per celebrare il Batman Day, DC ha pubblicato un bellissimo documentario gratuito dedicato alla mitica Batmobile.

Batman è tante cose, ma uno dei particolari che lo caratterizza sono sicuramente i gadget, come possiamo notare anchenella featurette “Batman’s Gear is Everything” pubblicata in occasione del Batman Day. Certo, il costume lo caratterizza, insieme alle numerose armi tra cui il batarang e i vari gadget contenuti nella batcintura, ma…

…l’oggetto del desiderio, quando si parla della tecnologia usata dal supereroe, è sicuramente la Batmobile, ovvero la sua incredibile auto corazzata, velocissima e dotata di un vero e proprio arsenale. DC lo sa bene e per celebrare degnamente il personaggio in occasione del Batman Day (e in previsione del DC FanDome del 16 ottobre) ha pubblicato un bel documentario di un’ora circa sulla mitica auto, pieno di contributi di rilievo, tra cui i registi dei lungometraggi sul Cavaliere Oscuro.

Potete visionare il documentario sul sito di DC FanDome, a quest’indirizzo.

Trovate tutte le informazioni in merito allo speciale evento sul sito della convention, dcfandome.com, che promette davvero tanti annunci e contenuti dal futuro del mondo DC, in tutte le sue incarnazioni: fumetti, animazione, serie tv, film e videogiochi. Aspettiamoci corposi sneak peak da The Batman, The Flash, Black Adam e Shazam! Fury of the Gods, oltre che da Peacemaker.

