The Batman: una nuova immagine dedicata a Catwoman

Una promo del DC Fandome ha mostrato una nuova immagine di Zoe Kravitz nei panni di Catwoman, tratta da The Batman.

18—Set—2021 / 11:35 AM

Per il DC Fandome 2021 che si terrà il 16 ottobre è stata lanciata un’immagine promo dedicata a The Batman, che mostra la Catwoman di Zoe Kravitz. La Selina Kyle del nuovo film sul cavaliere oscuro viene mostrata in questa immagine coperta da una sorta di maschera/passamontagna abbastanza rudimentale.

Vi riproponiamo qui sotto l’immagine di Zoe Kravitz come Catwoman in The Batman.

Matt Reeves, descrivendo il ruolo dei cattivi nel film ha detto:

I villain sono la parte più entusiasmante del film. C’è una possibilità di scelta incredibile, ed ho voluto lavorare ad un qualcosa che fosse il racconto di Batman durante il suo primo periodo di attività. E ciò significa che anche i cattivi saranno alle prime loro armi, e quindi vedremo Selina Kyle che non è ancora Catwoman.

Mentre Zoe Kravitz ha così descritto il personaggio:

Selina è una tipa tosta. Lei vuole veramente lottare per gli indifesi, e credo che sia questo il punto di connessione tra lei e Batman.

Nel cast del film troviamo, oltre al personaggio protagonista interpretato da Robert Pattinson, anche Zoë Kravitz nei panni di Selina Kyle / Catwoman, Paul Dano che interpreta L’Enigmista, Colin Farrell che veste i panni di Oswald Cobblepot / Il Pinguino, John Turturro che fa il boss della mafia e Jeffrey Wright che sarà James Gordon.

The Batman uscirà al cinema il 5 marzo 2022.