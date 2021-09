Paranormal Activity 7: il teaser trailer del film di Paramount+

Paramount+ ha diffuso il teaser trailer di Paranormal Activity 7, il cui titolo è Paranormal Activity: Next of Kin, e che uscirà il 29 ottobre.

Dopo che è stata annunciata l’uscita entro Halloween, Paramount+ ha diffuso anche il teaser trailer ed il titolo di Paranormal Activity 7, che sarà Paranormal Activity: Next of Kin. Il lungometraggio uscirà sulla piattaforma streaming Paramount+ il 29 ottobre.

Ecco il teaser trailer di Paranormal Activity 7, o Paranormal Activity: Next of Kin.

Il filmato ha mostrato un approccio diverso al film rispetto a come solitamente vengono presentati i lungometraggi dedicati a Paranormal Activity, caratterizzati da riprese provenienti da telecamere di sicurezza, o altri dispositivi di registrazione.

Non è stata diffusa una sinossi ufficiale, ma si sa che ci sarà Christopher Landon, che ritornerà al franchise di Paranormal Activity dopo anni, avendo già scritto Paranormal Activity 2, 3, e 4. Il cast vede presenti Emily Bader (Broken Visions, Charmed), Roland Buck III (Chicago Med, Better Call Saul), Dan Lippert (The Grand Slams, Brooklyn Nine-Nine), e Henry Ayers-Brown (Blacklist, The Deuce). Il film sarà scritto da Christopher Landon con la regia di William Eubank (Underwater).

Il franchise ha debuttato nel 2009 raggiungendo un grande successo di pubblico. Costato appena 15 mila dollari, ne ha incassati quasi 200 milioni. Nel corso degli anni sono arrivati ben quattro film che vedono protagonista la storia della famiglia di Katie e gli spin-off Paranormal Activity: The Marked Ones e Paranormal Activity: The Ghost Dimension.