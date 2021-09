AMD RX Radeon 7000: i primi leak anticipano grossi miglioramenti

Dei nuovi rumor in merito a quello che sarà il futuro di AMD sono emersi in rete, visto che siamo già pronti a parlare delle nuove RX 7000, schede video ancora neanche ufficiali, ma che dovrebbero debuttare nel prossimo anno e offrire moltissime potenzialità interessanti per giocatori e ambienti lavorativi. Le novità arrivano da parte di Moore’s Law is Dead, non trattandosi del produttore è una fonte da non prendere come oro colato per il momento, ma in realtà in passato questa è riuscita ad anticipare moltissime importanti novità.

L’insider ha parlato delle schede video RDNA 3, soffermandosi addirittura sulle RDNA 4 e anticipando dettagli sulle performance. Stando a quanto visto, dovremmo avere a che fare con un incremento delle prestazioni già di oltre il 50% con la prossima serie di schede video grazie alla nuova architettura, che dovrebbe entrare in vigore con la serie 7000. Ulteriori report erano stati addirittura più ottimisti, e stando a Moore’s Law is Dead AMD potrebbe raggiungere anche miglioramenti fino al 60%. Mentre le buone notizie non mancano, abbiamo però a che fare con possibili prezzi di lancio più alti.

Anche se il tutto è ovviamente ancora molto generale, il leaker ha spiegato anche che l’architettura RDNA 3 dovrebbe portare grosse novità anche sul campo dell’efficienza e del Ray Tracing, anche se al contempo l’energia richiesta per l’utilizzo dei modelli high-end dovrebbe salire.

Speriamo che la compagnia faccia presto chiarezza sulla situazione, parlando dei prossimi modelli che arriveranno sul mercato nel corso del 2022. Come accennato in apertura, siamo ancora infatti in attesa di scoprire in che modo le prossime architetture verranno sfruttate dal colosso tech per i nuovi modelli, nonché di sapere se l’architettura di nuova generazione RDNA 3 arriverà per tutte le schede grafiche RX 7000.