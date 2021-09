WhatsApp: la beta permette ora di creare degli sticker

Le feature pronte ad arrivare all’interno dell’ecosistema di WhatsApp non risultano certamente poche, visto che nel corso delle ultime settimane le pagine di WABetaInfo ci hanno illuminato con dettagli davvero importanti. Questa volta, sembra che Facebook si sia superata, considerando che l’ultimo aggiornamento del programma beta ha fatto emergere la presenza di una feature particolarmente utile, che sarà in grado di far felici davvero molti utenti se il colosso della comunicazione deciderà di introdurla.

L’argomento questa volta riguarda gli sticker, e nello specifico la creazione di questi, che fino a oggi è avvenuta solamente con applicazioni di terze parti, ovviamente compatibili con WhatsApp per quel che riguarda la creazione di pacchetti dedicati. Grazie alla novità in questione, stando a quanto emerso dai primi screenshot, dovrebbe però risultare possibile trasformare le immagini in sticker direttamente dall’applicazione.

Il tutto dovrebbe essere attivabile grazie a un’icona vicina a dove si inserisce il testo da allegare alle immagini quando ci si prepara ad inviarle, la quale dovrebbe dare inizio al processo. Non sappiamo al momento come il tutto funzionerebbe di preciso, visto che attualmente ci sono diversi dubbi relativi al modo in cui gli sticker potrebbero essere sfruttati dagli utenti, se ad esempio con un invio singolo o con pacchetti di contenuti legati all’account.

Ci teniamo a specificare che nonostante la novità risulti particolarmente entusiasmante, e come accennato in apertura potenzialmente molto comoda per diversi utenti, è bene guardare il tutto con particolare attenzione e non cadere in tentazione prima di un annuncio ufficiale, che potrà confermare l’arrivo all’interno dell’ecosistema di WhatsApp. Resta inoltre il fatto che la feature è ancora in sviluppo, e a parte il fatto che potrebbe non essere infine aggiunta al palinsesto di funzionalità dell’applicazione di messaggistica, c’è da dire che questa potrebbe cambiare molto nel corso dei prossimi mesi.