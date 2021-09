V/H/S/94: il trailer del nuovo capitolo della saga horror

Dopo V/H/S, V/H/S/2 e V/H/S: Viral, su Shudder arriverà V/H/S/94, il secondo capitolo della saga horror di cui è stato da poco condiviso il trailer. Durante il Comic-Con@Home sono stati dati alcuni dettagli sul progetto nel corso di un panel dedicato. Il film sarà distribuito sulla piattaforma streaming il 6 ottobre.

Ecco il trailer di V/H/S/94.

Al centro della storia c’è il ritrovamento di una vecchia videocassetta in cui vengono scoperti vari filmati inquietanti. Tra i filmati mostrati c’è la ripresa di una camera ardente in cui sembra che il morto si sia risvegliato; un reporter a caccia di una figura da leggenda metropolitana; una milizia che scopre un elemento soprannaturale che vorrebbero utilizzare contro il Governo degli Stati Uniti; una storia in stile Dottor Frankenstein; e poi c’è anche l’assalto ad un vecchio magazzino da parte di truppe armate, che anziché ritrovare un traffico di droga, scopriranno un altro tipo di contrabbando.

I registi che hanno lavorato ad i vari segmenti di storia sono Simon Barrett (You’re Next), Timo Tjahjanto (May the Devil Take You Too), Jennifer Reeder (Knives & Skin), Ryan Prows (Lowlife) e Chloe Okuno (Slut).

L’appuntamento con V/H/S/94 è per il 6 ottobre.