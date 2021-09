WhatsApp introduce in beta su iPhone il supporto a più device

Si è parlato già da diversi mesi di una nuova feature per WhatsApp che avrebbe permesso il supporto a più device anche per iPhone, consentendo l’utilizzo di 4 dispositivi insieme con lo stesso account senza che risultasse necessario tenere online il proprio telefono. Ci sono delle buone notizie sulla questione, visto che finalmente la novità è pronta per arrivare su iPhone, come riportato da XDA-Developers.

L’aggiornamento alla versione 2.21.180 di WhatsApp sui dispositivi del colosso di Cupertino è ancora in beta, e di conseguenza risulta per il momento possibile riuscire a testarlo solamente facendo parte del programma dedicato, a cui ci si può iscrivere al fine di provare tutti gli aggiornamenti in anteprima che arrivano per l’app di messaggistica.

Una volta entrati a far parte della beta attraverso la sezione dei dispositivi collegati, risulterà automatica una disconnessione da tutti quelli a cui il proprio account è collegato, e servirà a quel punto usare il classico QR Code per riconnettere tutto. È bene precisare che il processo non va ovviamente ripetuto ogni volta. Non c’è non preoccuparsi se il tutto non risulta perfetto in automatico, visto che potrebbero essere necessari alcuni secondi per far sì che la corretta sincronizzazione sia avviata. Una volta finito, si potrà sfruttare i device collegati anche nel caso in cui il telefono non sia collegato alla rete.

È bene sapere che, almeno per il momento, non si possono collegare più di 4 dispositivi per account, di cui solo un singolo telefono come principale, anche se il tutto potrebbe cambiare in futuro, magari con il rilascio definitivo dell’update. I tablet non sono ancora supportati, e quindi il tutto potrà tornare utile solamente per chi usa dei computer, per fortuna indipendentemente dal fatto che si tratti di un Mac.