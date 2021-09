Venom: La Furia di Carnage, Tom Hardy chiede di non spoilerare la post-credit scene

La scena dopo i titoli di coda (post-credit scene) è oramai una tradizione in quasi tutti i film di supereroi, specialmente quelli Marvel: a volte sono addirittura, due, a metà e alla fine dei credits, per fornire scene aggiuntive più o meno divertenti e, soprattutto, anticipazioni da pellicole che arriveranno in futuro. Ebbene, sembra che quella di Venom: La Furia di Carnage conterrà qualcosa di davvero entusiasmante.

Non siamo in grado di dirvi cosa: sappiamo, però, che una proiezione col pubblico si è svolta a Londra e lo stesso Tom Hardy è arrivato in sala per salutare e per chiedere di non spoilerare una volta fuori, soprattutto per quanto riguarda questa famigerata scena, come possiamo vedere in questo video ripreso direttamente in sala.

Le reaction (rigorosamente spoiler-free) sui social dei fortunati partecipanti alla serata sono tutte entusiastiche, e pongono anche l’accento su questa scena finale che sembra essere davvero fragorosa.

The biggest strength of #VenomLetThereBeCarnage is its franctic pacing and exhilirating action. Matching the kinetic energy Tom Hardy has with himself.

Woody Harrelson is relishing as Kletus/Carnage and is perfect for the role. OH MY GOD STAY FOR THE CREDITS pic.twitter.com/7tGg02iykM — Ren Geekness 🔜 @LFF (@RenGeekness) September 14, 2021

#Venom Let There Be Carnage is a frenzied mix of buddy movie, romance (Venom❤️Eddie), and horror. It wastes no time in getting down to business and not relent. Hardy is on fire and Harrelson IS Carnage. ⚠️DO NOT MISS THE CREDITS!@SonyPicturesUK #Venom2 pic.twitter.com/ZNmjB3wGpG — Neil Vagg (@neilvagg) September 14, 2021

In verità girano pure rumor incontrollati, associati anche a un presunto file audio dei dialoghi della scena, che svelerebbe l’arcano, ma non ne terremo conto date inoltre alcune contraddizioni nate dall’hype e da una sorta di distorto gioco del telefono che sta andando avanti in queste ore su Reddit. Quel che è certo è che oramai manca poco all’uscita del film (previsto per il 14 ottobre in Italia), quando potremo scoprire davvero cosa accade in questo secondo capitolo cinematografico di uno degli antieroi per eccellenza della Marvel.

