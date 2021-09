The Morning Show 2: trailer ufficiale italiano dello show Apple TV+

Dopo gli esplosivi eventi della prima stagione, nella seconda il team di The Morning Show riemerge dal disastro generato dalle azioni di Alex (Jennifer Aniston) e Bradley (Reese Witherspoon), in un network che si rinnova e un mondo che cambia. Ora l’identità è tutto, e il divario tra l’immagine che presentiamo e chi davvero siamo entra in gioco, come possiamo vedere dal nuovo trailer italiano dell’attesa seconda stagione, in arrivo domani 17 settembre su Apple TV+.

Oltre ad Aniston e Witherspoon ritornano nel cast, per la stagione 2, Steve Carell, Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar, Tom Irwin e Marcia Gay Harden. Si aggiungono Greta Lee, Ruairi O’Connor, Hasan Minhaj, Cybil Richards, Tara Karsian, Valeria Golino e Julianna Margulies.

