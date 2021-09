SpaceX Inspiration4: lancio impeccabile, i 4 turisti a 575Km dalla Terra

Come da programma, questa notte – poco dopo le 2:00 – il razzo Falcon 9 è partito dal Kennedy Space Center. A bordo della capsula Crew Dragon, la stessa usata da SpaceX per portare gli astronauti sulla ISS, ci sono quattro ‘turisti dello Spazio‘ e nessun astronauta professionista. La Missione Inspiration4 per il momento è stata un gran successo.

E’ il primo volo turistico di SpaceX e, per durata e distanza raggiunta, parliamo di un campionato completamente diverso da quello in cui giocano Blue Origin e Virgin Galactic. I quattro turisti hanno raggiunto un’altitudine di 575Km dal livello del mare, battendo ogni record di SpaceX. La capsula Crew Dragon non attraccherà sulla Stazione Spaziale Internazionale – una possibilità che forse verrà offerta nei futuri viaggi organizzati da SpaceX – ma rimarrà in orbita attorno alla Terra per tre giorni. SpaceX ha condiviso un breve video della vista spettacolare di cui possono godere i quattro turisti. E’ davvero difficile non essere invidiosi:

L’equipaggio della missione Inspiration4 include il miliardario Jared Isaacman, che ha finanziato la missione, e tre sue ‘ospiti’. Sono il dottore Harley Arceneaux, la ricercatrice Sian Proctor, che è così diventata la quarta donna di colore a raggiungere lo Spazio, e l’ingegnere e veterano dell’aeronautica militare Christopher Sembroski.

Circa 9 minuti dopo il decollo, il primo stadio del Falcon 9 si è staccato con successo per riatterrare sulla nave drone ‘Just Read The Instruction’.