Nightmare Alley: il primo poster del film di Guillermo Del Toro e Searchlight Pictures

Ci siamo: dopo le stupende prime immagini rilasciate tramite Vanity Fair, ecco arrivare il primo character poster, con protagonista Bradley Cooper, per Nightmare Alley, il nuovo film di Guillermo del Toro in arrivo questo inverno (dicembre per gli States e gennaio per l’Italia, in teoria).

Teaser Poster- More to come! https://t.co/thAKgL808L — Guillermo del Toro (@RealGDT) September 15, 2021

48 hours to trailer https://t.co/aAGQIEuyM4 — Guillermo del Toro (@RealGDT) September 14, 2021

Del Toro, sul suo account Twitter, ha ritwittato prima le immagini ufficiali che vi abbiamo mostrato stamattina, poi il poster, preannunciando l’arrivo di altri manifesti nonché quello del trailer, nella giornata del 16, Restiamo in attesa.

Nel frattempo, vi ricordiamo che il film sarà ricco di tensione, ma scevro degli elementi sovrannaturali solitamente tanto cari al regista: si tratta di un nuovo adattamento del romanzo inedito del 1946, arrivato al cinema già nel 1947 grazie a 20th Century Fox con il titolo La Fiera delle Illusioni. Protagonisti sono Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Mark Povinelli, David Strathairn e Ron Perlman.

