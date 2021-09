Navigator: Disney+ realizzerà il reboot del film cult

I nostalgici degli anni Ottanta potranno essere contenti di sapere che Disney+ realizzerà un reboot del film cult Navigator, che avrà una regista d’eccezione: stiamo parlando di Bryce Dallas Howard, che farà anche da produttrice del progetto.

Nel film originale i protagonisti erano interpretati da Joey Cramer, Sarah Jessica Parker, e Veronica Cartwright, e con Paul Reubens. Il lungometraggio è stato diretto da Randal Kleiser, e la storia metteva al centro le vicende di un ragazzino rapito da un’astronave extraterrestre che voleva fare su di lui degli esperimenti alieni. Ma, quelle che erano state poche ore sul pianeta Phaelon, diventano ben otto anni per chi ha vissuto sulla Terra.

Navigator, intitolato in lingua originale Flight of the Navigator, è uscito nel 1986 ed all’epoca colpì per i suoi particolari effetti visivi. Il reboot di Navigator diretto da Bryce Dallas Howard rappresenta una nuova collaborazione dell’attrice e regista con Disney+, considerando che è stata già coinvolta in The Mandalorian ed in Book of Boba Fett.

Non è la prima volta che la Disney prova a realizzare un remake di Navigator, considerando che il primo progetto è stato messo in sviluppo nel 2009, e doveva avere alla sceneggiatura Brad Copeland. Ma, con la macchina Disney+ messa in moto, sembra sia arrivata la volta buona.