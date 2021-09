MacBook Pro 2022 in arrivo? Da Samsung un importante indizio

Secondo alcune fonti i prossimi MacBook Pro di Apple potrebbero montare dei pannelli OLED da 90Hz prodotti da Samsung. Di certo non c'è ancora nulla.

Apple ha ancora molte carte da mostrare nel 2021. Come è noto, l’azienda terrà un secondo evento di presentazione ad autunno ed è molto probabile che verrà dedicato ai nuovi Macbook Pro. Proprio in queste ore Samsung ha annunciato la produzione di massa di alcuni nuovi pannelli OLED da 14 e 16 pollici. Ad annunciarlo è la stessa azienda coreana, che tuttavia nel suo comunicato non menziona Apple.

Al contrario, il comunicato menziona esplicitamente alcune altre importanti aziende, tra cui ASUS, Lenovo, Dell, HP e Samsung Electronics. Eppure diversi siti specializzati sostengono con la massima certezza che i nuovi pannelli OLED da 90Hz verranno usati anche per i MacBook Pro che verranno presentati tra ottobre e novembre del 2021. La tesi è coerente con alcuni precedenti rumor, che indicavano in Samsung il principale fornitore dei display dei nuovi laptop high-end di Apple.

I MacBook Pro attualmente in commercio utilizzano ancora un display LCD da 60Hz. In passato si è parlato della possibilità che anche i nuovi MacBook Pro avranno uno schermo LCD, ma con retroilluminazione Mini-LED, che offrirebbe vantaggi simili a quelli garantiti dalla tecnologia OLED. Esiste poi – suggerisce MacRumors – una terza ipotesi: Apple potrebbe proporre due diverse versioni dei suoi laptop, con OLED o Mini-LED e prezzi ovviamente diversi.