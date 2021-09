L’uomo nel buio – Man in the dark, Sony rilancia il trailer, nei cinema dal 7 ottobre

Inizialmente previsto per agosto, dopo il lancio negli States L’uomo nel buio – Man in the dark arriverà in sala il 7 ottobre, come conferma il nuovo trailer.

Nonostante un’incertezza iniziale, proprio come successo per Escape Room 2 Sony Pictures ha solo rimandato l’uscita in sala di L’uomo nel buio – Man in the dark, spostandola dall’estate all’autunno. Come possiamo vedere dal trailer rilasciato oggi, il film vedrà il buio della sala a partire dal 7 ottobre.

A cinque anni di distanza da Man in the dark, torna l’inquietante Norman Nordstrom interpretato da Stephen Lang nel sequel del film di Fede Álvarez, che ha ricevuto parecchi consensi oltreoceano, dove è uscito col titolo di Don’t Breathe 2.

Il film vede il protagonista, anni dopo le terribili vicende del primo film, vivere in relativa pace, isolato dal mondo, finché non si ritrova a prendere le difese di una ragazzina orfana. Nel cast, oltre a Lang, anche Brendan Sexton III e Madelyn Grace, mentre tra i produttori compare anche Sam Raimi.

Questa la sinossi ufficiale:

Il sequel di Man in the Dark è ambientato negli anni successivi all’iniziale sanguinolenta irruzione in casa, dove ora Norman Nordstrom (Stephen Lang) vive in pace e tranquillità finché i suoi vecchi peccati non lo raggiungeranno.

