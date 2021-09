GoPro Hero 10 Black annunciata: 5,3K a 60 fps e tante novità

Nel corso delle ultime settimane, dei leak avevano parlato della nuova GoPro Hero 10 Black, svelando moltissimi dettagli relativi all’imminente cam. Recentemente la conferma è arrivata, visto che la compagnia si è davvero trovata ad annunciare il dispositivo in questione, fornendoci tutte le specifiche necessarie che è bene sapere.

La prima novità importante riguarda il supporto alla risoluzione 5,3K a 60 fps, o 4K a 120 fps, e infine 2,7K a 240 fps. Insomma, le potenzialità sotto l’ambito di risoluzione e fotogrammi al secondo non sono di certo state trascurate da parte del colosso del settore. Il nuovo processore GP2 è a tutti gli effetti il successore di quello usato a parte dalla Hero 6 Black, ovviamente anche in questo caso custom e pensato al fine di offrire le migliori potenzialità per il campo della fotografia.

Il dispositivo si presenta con la possibilità di scattare foto a 23 MP, e offre diversi dettagli importanti che faranno sicuramente felice chi si munirà del device. Troviamo ad esempio l’HyperSmooth 4.0 al fine di ottenere una corretta stabilizzazione, e la batteria da 1720mAh pensata per lunghi utilizzi.

Per quel che concerne le altre novità, troviamo la possibilità di usare un touch screen davvero responsivo, e caricare i video nel cloud mentre il device è sotto carica, anche se è necessario per quest’ultimo dettaglio abbonarsi al servizio dedicato per 50€ all’anno o 5€ mensili, ricevendo in questo caso 100€ di sconto sul prezzo del prodotto.

Ovviamente resta la possibilità di estrarre i contenuti dal device in maniera classica, considerando che grazie al nuovo chip il tutto è circa il 30% più veloce, che si utilizzi un cavo con il telefono o il sistema wireless. La GoPro Hero 10 Black è acquistabile al prezzo di 529€, con un bundle che include tra l’altro la custodia dedicata.