Fnatic e Crypto.com insieme per una partnership di 5 anni

Nel corso degli ultimi mesi, il noto portale Crypto.com ha siglato diversi accordi con importanti team sportivi e brand, e questa volta si è spinto decisamente in alto. Parliamo infatti di una nuova partnership annunciata da pochissimo, la quale vede la piattaforma fare squadra con i Fnatic, diventando il partner principale del team Esportivo. Come riportato sulle pagine di BeInCrypto, l’accordo in questione ha un valore di 15 milioni di dollari, e durerà un totale di 5 anni, almeno per il momento.

Ma in cosa consiste l’iniziativa che vede i Fnatic e Crypto.com lavorare insieme? Molto semplicemente, si parla della possibilità di aggiungere nuovi opzioni di pagamento per i fan, assieme a prodotti digitali di notevole importanza, fra cui gli NFT (non-fungible-tokens). Stando a quanto spiegato nella nota ufficiale che conferma l’accordo, i fan avranno modo di provare esperienze che “i soldi non possono comprare”, ad esempio ricompense VIP da parte della compagnia.

Fino al 2026, i giocatori avranno l’onore di portare sulle proprie divise il logo di Crypto.com, come avviene di consueto per tutte le squadre sportive. C’è da dire che il colosso delle criptovalute si è affacciato anche a team di sport più classici, fra cui Formula 1 e NHL Hockey, e attualmente collabora con atleti di tutto il mondo.

Questa volta, l’obiettivo del team di Crypto.com è quello di lavorare con le varie squadre dei Fnatic e con i loro giocatori, creando contenuti esclusivi di cui non sappiamo purtroppo ancora dettagli precisi per il momento. Riportiamo di seguito le parole di Sam Mathews, ovvero il CEO del team, in merito al tutto: