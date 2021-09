Xiaomi cerca un partner per la produzione di auto?

Xiaomi ha annunciato da qualche mese un nuovo campo in cui l’azienda punterà nel corso dei prossimi anni, parliamo del settore delle machine elettriche. Il progetto sarà guidato da Lei Jun, che poi ha confermato la sua intenzione di dimettersi come CEO alle redini dell’azienda, e sembra che il tutto stia attualmente procedendo, nonostante la scarsità di informazioni in nostro possesso.

Ovviamente, non parliamo di un processo facile, visto che il colosso si trova ad affrontare una nicchia nuova, che richiede la produzione di tecnologia avanzata dedicata nello specifico alle auto, e sembra che al fine di ridurre la difficoltà dell’impresa potrebbe arrivare un partner esperto. Lei Jun ha da poco visitato il produttore cinese di automobili FAW Group, e sembra – anche se non è ancora confermato – che attualmente Xiaomi sia alla ricerca di un partner particolarmente esperto per finalizzare il progetto.

Parliamo di una compagnia con I propri centri di ricerca, che produce vari tipi di auto e si diletta nella creazione di milioni di modelli ogni giorno, come riportano le pagine di GizChina, ed è per questo che si tratterebbe di un compagno particolarmente positivo in questa corsa. C’è da dire che Lei Jun è stato avvistato anche mentre ha visitato Great Wall Motor, il che sottolinea come il tutto potrebbe non essere ancora stato concordato.

L’obiettivo è quello di produrre la prima auto Xiaomi entro il 2024, con un traguardo delle vendite che vede 900 milioni di macchine piazzate nel giro di solamente 3 anni, forse anche grazie alla forte utenza pronta a seguire le imprese di Xiaomi in altri ambiti. Staremo a vedere nel corso dei prossimi mesi come la situazione si evolverà, in attesa di ricevere dichiarazioni ufficiali da parte del colosso tecnologico in merito alla questione.