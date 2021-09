WhatsApp: arriva in beta la durata di default per le chat effimere

La beta di WhatsApp, come riportano le pagine di WABetaInfo, ha mostrato le durate di default con cui le conversazioni effimere dovrebbero sparire in automatico.

Non è raro in questi giorni che WhatsApp si trovi a lanciare una nuova beta, come hanno sempre il piacere di riportare le pagine di WABetaInfo, di continuo pronte ad aggiornarci su quel che bolle nella pentola di Facebook, specialmente quando il colosso della comunicazione e dei social network si trova allo sviluppo di feature interessanti. Vediamo quindi quanto emerso grazie all’arrivo della versione 2.21.19.7 all’interno del Google Play Beta Program.

È passato poco da quando WhatsApp ha confermato l’arrivo di una modalità effimera per le chat, con il tutto che è stato al tempo anche ritrovato nella beta, e attualmente la feature è in sviluppo per il software. Sembra che i lavori procedano a gonfie vele, considerando che gli screenshot mostrati presentano una modalità già completa, con diversi dettagli atti a chiarire possibili dubbi degli utenti.

Abbiamo a che fare con un timer atto a impostare il tempo esatto di default in cui i messaggi dovrebbero scomparire, il quale verrebbe usato direttamente dal software in automatico con la creazione di nuove chat individuali. Non mancano diverse durate, visto che si parla di 24 ore e non solo, con anche 7 giorni e 90 giorni (parliamo di 3 mesi, davvero molto tempo rispetto ai 7 giorni) come opzione.

Ovviamente, trattandosi di una funzionalità che sta ancora venendo sviluppata, non è già possibile mettere mano sulla novità, che ci teniamo a ricordare non è ancora stata individualmente confermata dal colosso, almeno per quel che riguarda i dettagli, e dovremo quindi aspettare dichiarazioni ufficiali per scoprire sé, quando e come questa arriverà all’interno di WhatsApp. Non è da escludere infatti che il progetto venga cambiato in corso d’opera, con ad esempio l’aggiunta di ulteriori periodi intermedi atti a diminuire il vuoto che si crea dalle sole 3 opzioni presenti, come ad esempio 30 giorni.