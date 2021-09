Tudum: trailer ufficiale dell’evento Netflix del 25 settembre

Il 25 settembre le star e i creativi Netflix di maggior rilievo provenienti da tutto il mondo si ritroveranno su un palco virtuale per un’entusiasmante giornata di anticipazioni ed esclusive. Questo è il primo evento globale TUDUM. L’obiettivo è semplice: far divertire e celebrare i fan di Netflix di tutto il mondo.

L’evento di tre ore presenterà oltre 70 film e serie, tra cui le nuove stagioni di alcuni dei nostri titoli più conosciuti come Stranger Things, Bridgerton, The Witcher, La casa di carta e Cobra Kai, oltre a film del calibro di Red Notice, Don’t Look Up, Tyler Rake, The Harder They Fall, The Old Guard e tanti altri.

Durante i panel interattivi e le conversazioni con star e creativi, i fan saranno i primi a ricevere notizie inedite e a vedere anteprime, nuovi trailer e clip esclusive di titoli Netflix. Vi consigliamo di visitare il sito ufficiale dell’evento, a quest’indirizzo.