Samsung: il nuovo monitor ha una webcam pop-up che funziona con Windows Hello

Samsung ha presentato il Webcam Monitor S4, particolarmente intrigante e pensato in modo specifico per il lavoro da casa, ma ci sono anche diverse ulteriori possibilità, anche se il focus risiede molto nelle riunioni. Questo, come riportano le pagine di The Verge, si presenta con degli speaker perfetti per sentire le conversazioni, e anche un microfono per la corretta comunicazione, ma la novità più importante risiede in una webcam HD integrata.

Questa può essere nascosta nel giro di una semplice mossa quando non la si utilizza, ed è facile sfruttare le sue potenzialità visto che è già inclusa nel device. Ovviamente parliamo di un fattore utile sia per il design, visto che senza la webcam all’infuori il device occupa meno spazio e dà meno nell’occhio, ma anche per quel che concerne la sicurezza, dato che questa da non attiva è comunque impossibilitata dal riprodurre video.

L’articolo in questione offre una hub USB, e presenta un display 1080p da 24 pollici con refresh rate di 75 Hz. C’è da specificare che la telecamera offre il pieno supporto a Windows Hello, permettendo quindi il login in pochissimi semplici passi per diverse app, siti e per il computer che si sta utilizzando. Il monitor è compatibile con lo standard VESA, e presenta porte HDMI 1.4 e Display Port 1,2.

Per fortuna, la compagnia ha già confermato che il device sarà acquistabile anche nel nostro paese, con diversi altri che si sono aggiunti alla lista. C’è da specificare tuttavia che non abbiamo purtroppo ancora dettagli relativi alla disponibilità e al prezzo del monitor, che speriamo Samsung abbia preso modo di approfondire in seguito a delle comunicazioni ufficiali. Specifichiamo che il prezzo americano è di 319,99$, ma staremo a vedere come questo verrà cambiato per il nostro paese.