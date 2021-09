Razer annuncia dei veri e propri ditali da gaming

Nel corso degli anni abbiamo avuto a che fare con prodotti “da gaming” di ogni categoria, al punto che questo tipo di appellativo risulta quasi ironico e divertente, considerando che le aziende stesse scherzano talvolta sul tutto. Questa volta, Razer potrebbe essere riuscita a inventare qualcosa di davvero incredibile per quest’ambito, visto che la compagnia ha da pochissimo presentato dei veri e propri “ditali da gaming“, pensati proprio per i giocatori e acquistabili sin da subito attraverso il sito ufficiale.

Parliamo di gadget che vanno come suggerisce il nome equipaggiati sulle dita, scegliendo quali equipaggiare con la novità per ogni mano, e mentre device come tastiere e mouse hanno un utilizzo facilmente intuibile, questa volta la novità di Razer potrebbe creare confusione. I Razer Gaming Finger Sleeve, questo il nome del prodotto, sono pensati per l’utilizzo su mobile, e permettono ovviamente di usare le dita con i comandi touch sui telefoni.

Come spiegato dalla compagnia, si tratta di device pensati con un materiale specifico, il quale ha l’obiettivo di evitare il classico sudore mentre si gioca, e di conseguenza potrebbero risultare particolarmente comodi per gli appassionati di mobile gaming, anche se forse non molto sobri da utilizzare in pubblico nel corso delle normali sessioni che avvengono quotidianamente. Come si vede dalle foto, i ditali in questione presentano il simbolo verde della compagnia e il suo nome, immancabile per tutti i prodotti Razer.

Con l’acquisto a 9,99$ ci si possono procurare un totale di 2 ditali in una sola volta, anche se ovviamente è possibile procedere con più ordini al fine di riuscire a coprire ogni dito per quel che concerne le mani. Staremo a vedere se il tutto permetterà davvero di tenere freschi i giocatori mentre si divertono con i propri dispositivi mobile nel corso delle prossime settimane.