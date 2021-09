Locke & Key 2: il teaser trailer della seconda stagione

Netflix ha lanciato il teaser trailer di Locke & Key 2, la seconda stagione della serie Netflix tratta dal fumetto di Joe Hill. Il teaser ha anche rivelato la data d’uscita sulla piattaforma streaming del telefilm, che arriverà il 22 ottobre.

Qui sotto potete vedere il teaser di Locke & Key 2.

Lo stesso Joe Hill, parlando della serie TV ha dichiarato:

Adoro lo show e cosa è diventato. Lo showrunner Carlton Cuse è come se fosse un professore se parliamo di televisione, ed è stato in grado di trasformarsi in uno studente per capire come adattare Locke & Key, considerando che i tentativi precedenti non erano andati a buon fine. Penso che la storia sia una sorta di Harry Potter finito male, diciamo un Harry Potter vietato ai minori.