La Via per le Stelle: foto e poster della serie sulla NASA targata Disney+

Debutta il 6 ottobre La Via per le Stelle, nuova serie originale Disney+ in sei episodi che offrirà uno sguardo inedito al mondo della NASA.

Disney+ ha annunciato che la sua nuova serie originale La Via per le Stelle sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma da lunedì 6 ottobre, con tutti e sei gli episodi: vi presentiamo il poster e le foto della docuserie che accompagna gli spettatori nel viaggio della più recente missione del capitano astronauta della NASA Chris Cassidy.

Attraverso filmati e video diari personali e riprese in livestream, sia sulla Terra che nello spazio, gli spettatori hanno la possibilità di dare uno sguardo ravvicinato all’importantissimo gruppo di ingegneri, controllori di volo e specialisti che intraprendono queste pericolose e sorprendenti missioni per il bene collettivo.

Seguendo i successi e i fallimenti delle equipe nel corso di due anni, La Via per le Stelle offre un accesso dietro le quinte all’importante missione della NASA volta a riparare un esperimento scientifico da 2 miliardi di dollari, l’Alpha Magnetic Spectrometer (AMS), che ha come obiettivo quello di rivelare le origini dell’universo. Per riparare l’AMS, l’ex capitano dei Navy Seal, Cassidy, e la sua squadra devono intraprendere una serie di complesse passeggiate spaziali; ma la storia diventa presto un racconto sul team più ampio della NASA, sui loro ruoli in questa audace missione e sulla ricerca collettiva del successo.

Girato in collaborazione con diverse agenzie spaziali in tutto il mondo – dal Johnson Space Center della NASA a Houston, all’Agenzia Spaziale Europea a Colonia, dall’Agenzia Spaziale Giapponese fuori Tokyo fino all’Agenzia Spaziale Russa a Star City – gli spettatori vengono trasportati in tutto il mondo mentre seguono il Capitano Cassidy nel suo addestramento per partire verso la Stazione Spaziale Internazionale. Con la sua squadra sulla terra e con un’immensa pressione per portare tutto a termine, la sua ultima missione si trasforma rapidamente diventando incerta, mentre il mondo va in isolamento a causa della pandemia di COVID-19.

La serie presenta agli spettatori astronauti e ingegneri di tutto il mondo, tra cui l’astronauta partner del capitano Cassidy, Luca Parmitano dell’Agenzia Spaziale Europea; Drew Morgan, un astronauta della NASA alle prime armi pronto a cogliere l’occasione di una vita per riparare l’AMS; Emily Nelson, direttrice di volo AMS nonché decima direttrice di volo donna della NASA; Heather Bergman, manager degli strumenti per le passeggiate spaziali dell’AMS alla NASA, che guida un team dedicato alla creazione di strumenti per le passeggiate spaziali; il professor Samuel Ting, vincitore del premio Nobel per la scoperta della particella subatomica e inventore dell’AMS; e Ken Bollweg, project manager di AMS che ha lavorato fianco a fianco con il professor Ting sull’esperimento AMS fin dal suo inizio 25 anni fa.

La Via per le Stelle racconta l’ultimo frontiera della precedente era di viaggi spaziali basata sul trasporto di astronauti con lo shuttle. Esplora ciò che riserva il futuro, stando ai piani della NASA, di un ritorno sulla Luna e come le sue nuove partnership commerciali stiano spingendo le agenzie verso lo spazio profondo.

La Via per le Stelle è prodotto da Fulwell 73 Productions per Disney+. Ben Turner è regista ed executive producer per la Fulwell 73. Gli executive producer di questa serie includono Gabe Turner, Leo Pearlman, Will Gluck e Richard Schwartz.

