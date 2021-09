Grendel: Netflix svilupperà una serie TV tratta dal fumetto Dark Horse

Netflix ha messo in sviluppo una serie TV tratta dal fumetto della Dark Horse Comics intitolato Grendel, dedicato ad un vendicatore che si trasforma in criminale.

La piattaforma streaming Netflix ha messo in sviluppo una serie TV tratta dal fumetto della Dark Horse intitolato Grendel. Il progetto sarà sviluppato assieme a Dark Horse Entertainment, ed avrà Andrew Dabb (già a lavoro su Supernatural) come sceneggiatore e showrunner.

Per la serie TV di Netflix dedicata a Grendel è già stato scelto l’interprete del protagonista che sarà Abubakr Ali. La storia mette al centro Hunter Rose, uno scrittore e spadaccino che si trasforma in vendicatore per ottenere vendetta dopo la morte dell’amore della sua vita. Ad un certo punto Rose capirà che, anziché combattere la criminalità, potrebbe diventarne direttamente il capo.

Gli altri membri del cast saranno Jaime Ray Newman che farà Jocasta Rose, Julian Black Antelope sarà Argent, Madeline Zima interpreterà Liz Sparks, Kevin Corrigan farà Barry Palumbo, Emma Ho interpreterà Stacy Palumbo, Erik Palladino vestirà i panni di Teddy Ciccone, Brittany Allen farà Annabelle Wright, e Andy Mientus sarà Larry Stohler.

A lavorare sulla produzione del progetto saranno Mike Richardson di Dark Horse Entertainment, assieme a Keith Goldberg, Chris Tongue, ed al creatore del fumetto Matt Wagner. La produzione del progetto non è ancora iniziata, e non è stata comunicata, al momento, una data per l’uscita della serie TV.

Si tratta quindi di un altro progetto di Netflix tratto dalla Dark Horse Comics, dopo la realizzazione di The Umbrella Academy.