DBC 198: RPG Digest, Pax Viking e altro

voi ascoltatori sareste gli sprovveduti turisti e noi – è chiaro – saremmo i classici borseggiatori locali, pronti a sostituire il vostro vezzoso zainetto pieno di speranze e meraviglia, con oscurità e corruzione made in DBC. Lo faremo in modo subdolo, offrendovi un’ampia varietà di contenuti come Pax Viking, un ALLUCINANTE Digest e una serie di attività da svolgere sotto l’ombrellone prima di venire consumati dalla calura estiva.



In questo episodio:

Se pensavate che questo sarebbe stato un episodio come gli altri, l’apertura del DucaConte vi masticherà a puntino e procederà nell’espellere le vostre membra stravolte da cunicoli troppo scabrosi per meritare un commento. Viaggio allucinante con MaC per un RPG Digest da ricordare. AUGURI.

da ricordare. AUGURI. L'unico ad alimentare le false speranze di un episodio come un altro, con un gioco sulla bocca di tutti a tema vichingo, è il buon Banda. Pax Viking, ultimo nato della serie Pax, vi mette nei panni di Jarl che cercheranno di unire le belligeranti tribù del nord. Da 1 a 6 giocatori, Vichinghi, Banda… Cosa volete di più?

Intervento mix & match (AKA metto dentro un po' di tutto) per il Capitano Rubbo. Un progetto Kickstarter, un librogame E un gioco per soddisfare i vostri gusti raffinati (o confondervi come non ci fosse un domani). Tutte le attività di questo intervento sono adatte al viaggio e alle vacanze di tutti voi cari amici e care amiche ascoltatrici. Gordon Pym, Dice Trucking e Santa Monica. Let's go!

Chiusura con il botto, e per botto intendiamo una grafica grottesca, per Jack. Un gioco di carte dal costo infimo per sfidare gli amici sotto l'ombrellone, in treno, o in attesa di essere inghiottiti dall'oscurità. 5 Cetrioli è così: un passatempo che è più di quello che sembra. Ascoltare per credere.

Buon ascolto e come sempre… Ci vediamo dall’altra parte!!