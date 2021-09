Xiaomi ha presentato degli occhiali per la realtà aumentata

Xiaomi ha presentato un paio di occhiali per la realtà aumentata, si chiamano Xiaomi Smart Glasses. Per il momento si tratta solamente di un concept.

Xiaomi ha presentato un paio di occhiali smart con funzionalità in realtà aumentata. Gli Xiaomi Smart Glasses sono un prototipo e, almeno per ora, l’azienda cinese non programma di metterli in commercio.

Sono un prodotto più ambizioso dei Ray-Ban Stories visti solamente la scorsa settimana – che tuttavia sono realmente disponibili per l’acquisto. Questo perché gli Xiaomi Smart Glasses sono dotati di un display MicroLED in grado di trasmettere informazioni in realtà aumentata. Ad esempio è possibile ricevere le indicazioni stradali in tempo reale. Il display misura appena 2.4mm x 2.02mm.

Xiaomi ovviamente menziona anche altre possibili funzioni. Ad esempio gli occhiali smart potrebbero venire utilizzati anche per le traduzioni simultanee.

Come anticipato nella giornata di ieri, gli occhiali sono a tutti gli effetti un device indipendente. Lavorano e processano le informazioni in autonomia, non è necessario che siano connessi ad uno smartphone per funzionare. Anzi, Xiaomi sostiene che un domani device come gli Xiaomi Smart Glasses potrebbero sostituire definitivamente gli smartphone nell’uso quotidiano.

Proprio come i Ray-Ban Stories, anche gli occhiali di Xiaomi sono dotati di una fotocamera per scattare foto e registrare video. Non mancano nemmeno microfoni e speaker per effettuare le chiamate o ascoltare la musica. Sebbene Xiaomi non intenda produrre questo device – almeno nell’immediato -, questo concept è una chiara dichiarazione d’intenti: Xiaomi non starà a guardare in panchina cosa fanno Facebook e Apple. Il colosso cinese ha tutta l’intenzione di dire la sua nel campo dei wearable per la realtà aumentata.