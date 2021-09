Una startup vuole creare in laboratorio dei mammut lanosi

La Colossal vuole riportare in vita i mammut e ripopolare l'artico. L'azienda è stata fondata dal genetista George Church e l'imprenditore seriale Ben Lamm.

Si chiama Colossal ed è una startup nata dagli sforzi congiunti dell’imprenditore seriale Ben Lamm e George Church, rinomato genetista di Harvard. L’obiettivo della Colossal? Creare in laboratorio una nuova specie di elefanti con caratteristiche simili a quelle dei mammut.

Per farlo, la Colossal intende sottoporre gli elefanti asiatici ad ingegneria genetica, creando una nuova specie – inedita in natura – in grado di resistere alle temperature dell’artico. Nonostante si tratti di un obiettivo ambizioso – e un po’ folle -, Church sostiene che il primo esemplare potrebbe essere creato a seti anni da oggi.

Church’s Lab lavora da anni a progetti molto simili, ma fino ad oggi tutte le iniziative per creare da zero un ibrido tra elefante e mammut sono fallite, perché non hanno mai trovato fondi. Grazie all’intervento di Ben Lamm le cose sono cambiate: oggi la Colossal può contare un budget di 15 milioni di dollari, ottenuti da diversi investitori e partner.

“Vogliamo a tutti gli effetti riportare in vita i mammut, ma le stesse tecnologie a cui stiamo lavorando potranno essere anche utilizzate per proteggere altre specie animali”, ha detto l’imprenditore Ben Lamm. Secondo la Colossal, ripopolare l’artico con una nuova tipologia di fauna potrebbe avere anche un impatto positivo sul cambiamento climatico.