Sandman: la guida che racconta l’universo narrativo del personaggio in uscita il 23 settembre

Il 23 settembre arriverà nelle librerie la prima guida italiana non ufficiale dedicata a Sandman, che sarà pubblicata da Edizioni NPE. Il volume ripercorre l’universo narrativo del personaggio di Neil Gaiman che, a oltre trent’anni dalla sua pubblicazione (1988) e venticinque dall’uscita dell’ultimo episodio della serie regolare (1996), continua ad essere ripubblicato ed è ormai coralmente considerato un classico della letteratura a fumetti.

Il volume Guida non ufficiale a Sandman, pubblicato da Edizioni NPE, torna alla storia e ai suoi protagonisti, restituendo l’essenza profonda dell’opera, la sua natura di racconto, in un confronto diretto con le relazioni e motivazioni dei personaggi e la struttura dell’universo nel quale agiscono. Si tratta di un volume composto complessivamente da 408 pagine che sarà venduto al prezzo di 25 euro.

Nata come opera seriale accanto a fumetti supereroistici, ha catturato l’attenzione di lettori anche al di fuori del circuito mainstream ed estranei al mondo del fumetto. Il protagonista, Morfeo, il Re del Sogno, è (non “rappresenta”) la capacità dei viventi di comprendere l’universo. Uno stato di crisi che pone domande e offre spunti ma non fornisce risposte, stimolando quindi una partecipazione attiva nella lettura.