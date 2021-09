No Time To Die: una featurette con le agenti Nomi e Paloma

Una featurette ricca di immagini inedite ci porta alla scoperta delle agenti Nomi e Paloma, compagne d'azione di James Bond in No Time To Die.

Universal Pictures ha pubblicato una nuova featurette da No Time To Die, col doppio intento di comunicare l’apertura delle prevendite cinematografiche e presentare le due nuove compagne d’avventura di James Bond: le agenti Nomi e Paloma, interpretate da Lashana Lynch e Ana de Armas.

Come possiamo vedere dalla clip, le due agenti donna non hanno proprio nulla da invidiare a Bond: sanno il fatto loro in combattimento e hanno carisma da vendere. Molto più che delle “semplici” Bond Girl, insomma. Fermo restando che ritroveremo anche Léa Seydoux nel ruolo di Madeleine: un trio al femminile decisamente da non sottovalutare.

No Time To Die arriverà nei cinema il 30 settembre, diretto da Cary Joji Fukunaga e con Daniel Craig protagonista.

In No Time To Die, Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato dal servizio attivo. Il suo quieto vivere viene però bruscamente interrotto quando Felix Leiter, un vecchio amico ed agente della CIA, ricompare chiedendogli aiuto. La missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivela essere più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso villain armato di una nuova e pericolosa tecnologia.

Leggi anche: