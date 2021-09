Edge permetterà di scaricare le pagine web come PDF

Come confermato sulle pagine di TechRadar, Edge permetterà in futuro, visto che il tutto pare disponibile per Canary, di scaricare le pagine web come PDF.

Microsoft continua per fortuna ad aggiornare le potenzialità di Edge aggiungendo molto spesso diverse novità. Il browser di ricerca ormai predefinito per Windows è ritenuto da molti un vero gioiellino, e diversi utenti hanno scelto infatti di optare per l’utilizzo di Edge a discapito di Chrome, come anche di diversi altri browser presenti all’interno del settore. Parliamo oggi di una novità piuttosto inaspettata, che come avviene più di quel che sembri per Edge, riguarda nello specifico i PDF.

Non si tratta però dei classici documenti che girano ormai su ogni PC per i motivi più disparati, ma approfondiamo questa volta nello specifico le pagine web che si scarica. Capita spesso che alcuni utenti decidano per varie ragioni di procedere con lo scaricare delle pagine web, con un processo che non risulta particolarmente ottimizzato, e talvolta può risultare frustrante.

Per ora è infatti necessario dover stampare il PDF delle pagine Web, ma grazie alla nuova build Canary del suo browser, il colosso di Redmond ha aggiunto a sorpresa una scelta veloce al fine di salvare le pagine come PDF.

Abbiamo a che fare ovviamente con una scorciatoia non indifferente, la quale debuttando nei PC degli utenti potrà rendere il lavoro di molti più facile, ma c’è da specificare che non si tratta per forza di un metodo obbligatorio. Le precedenti opzioni restano ovviamente valide, e c’è da specificare che non sappiamo quando il tutto arriverà su Edge, considerando che ciò non è ancora abilitato su 95 Canary.

Staremo a vedere quando il colosso di Redmond rilascerà finalmente la feature in questione per tutti, sicuramente dopo che questa sarà resa disponibile per chi sfrutta le ultimissime versioni di prova di Edge e avrà modo di provare in anteprima la funzionalità, che con ottime probabilità poi verrà resa disponibile anche per gli utenti.