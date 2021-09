EA: creare personaggi dei videogiochi partendo da una foto

Electronic Arts ha creato una tecnologia in grado di trasformare la foto di una persona in un modello in 3D pronto per essere inserito all'interno dei videogiochi.

Electronic Arts ha creato una tecnologia in grado di trasformare una foto o un video in un personaggio dei videogiochi. La tecnologia – che è stata recentemente brevettata – è pensata per aiutare gli sviluppatori e quindi accelerare le fasi di character design e progettazione del design dei videogiochi.

Un domani gli sviluppatori potranno partire dalla foto di una persona reale per ottenere un modello 3D fatto e finito – o comunque pronto per essere utilizzato nel mondo di gioco con un lavoro inferiore a quello che richiederebbe partire da zero.

La tecnologia, apprendiamo dal brevetto presentato da EA, è in grado di separare il corpo della persona ritratta in foto dai suoi vestiti. Il modello 3D non si trascina dietro, in altre parole, i vestiti e gli accessori indossati dalla persona in foto, ma solo i suoi tratti somatici e la sua corporatura. Gli sviluppatori sono quindi liberi di lavorare partendo da questa base, aggiungendo poi vestiti, armi e accessori appropriati con il gioco a cui stanno lavorando.

Allo stato attuale la tecnologia è ancora in una fase embrionale e potrebbero volerci ancora diversi anni prima di vederla in uso nei grandi studio di sviluppo dei videogiochi.