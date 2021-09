WhatsApp, arriva la trascrizione automatica dei messaggi vocali

Finalmente WhatsApp corre in soccorso di chi odia i messaggi vocali. In futuro il contenuto dei messaggi verrà automaticamente trascritto – da audio a testo – in modo da non renderne necessaria la riproduzione. A dare la notizia è il sempre affidabile WABetaInfo, sito specializzato nel raccontare le novità in arrivo sulla popolare app di messaggistica.

O li si ama o li si odia, i messaggi vocali sono decisamente divisivi. Sebbene sia innegabile che abbiano una loro utilità – pensate alla possibilità di mandare un messaggio importante quando non si può scrivere, magari perché si sta guidando -, praticamente tutti conosciamo quell’amico o addirittura semplice conoscente che ne abusa in modo sconsiderato. E quasi tutti conosciamo quel brivido dietro alla schiena che si prova quando si riceve un messaggio vocale dalla durata di cinque o passa minuti.

Se odiate i messaggi vocali con ogni parte del vostro corpo, probabilmente sapete già che esistono alcune app terze parti pensate per trascrivere automaticamente il loro contenuto in un comodo messaggio testuale. La novità è che questa funzione arriverà finalmente di default all’interno di WhatsApp, senza bisogno di ricorrere a servizi terzi.

La trascrizione automatica andrà attivata manualmente ed è opzionale. La nuova feature ha fatto la sua comparsa all’interno di una beta di WhatsApp per developer per iOS, ma verrà certamente introdotta anche nell’app per Android.

Curiosamente, nella versione per iOS l’app avvisa l’utente che i dati necessari per elaborare il messaggio vocale e tradurlo in un testo saranno inviati ad Apple, ma non a WhatsApp o Facebook.

Ovviamente, anche in questo caso – trattandosi di una funzione ancora in fase di sviluppo e non annunciata ufficialmente – non sappiamo con precisione quando farà il suo debutto sull’app ufficiale di WhatsApp. Molto probabilmente bisognerà attendere ancora diversi mesi.