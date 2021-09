She-Ra: Amazon realizzerà una serie TV live-action tratta dal cartone animato

She-Ra, personaggio nato come figura al femminile di He-Man, diventerà la protagonista di una serie TV live-action di Amazon.

Il personaggio della serie animata She-Ra si prepara a diventare un telefilm live-action della piattaforma streaming di Amazon. Al momento si tratta di un progetto nella sua primissima fase di sviluppo, e perciò non è stato diffuso né il nome del regista né quello dello sceneggiatore.

DreamWorks Animation farà da produttore esecutivo alla serie TV live-action dedicata a She-Ra. Si tratta di un progetto che non avrà però una connessione con la serie animata realizzata da Netflix e che si è mantenuta sulla piattaforma per cinque stagioni.

Quello appena annunciato sarà il primo progetto live-action dedicato a She-Ra, che è comparsa per la prima volta nel film d’animazione dedicato ad He-Man uscito nel 1985. Successivamente il personaggio si è staccato dai Masters of the Universe ed è diventata protagonista di un suo cartone animato.

All’interno della storia She-Ra è in realtà la principessa Adora, la sorella gemella perduta di He-Man. Fu rapita da Hordak e condotta sul pianeta Etheria, dove la sua mente è stata controllata. Ma fu lo stesso He-Man a rompere questo controllo della mente, trasformandola in She-Ra.

L’ultima serie animata dedicata a She-Ra ha rimosso però ogni connessione con He-Man.