Hawkeye: primo trailer per la serie Marvel Studios su Disney+ in arrivo a novembre

Marvel Entertainment ha pubblicato il primo trailer per la prossima serie MCU in arrivo il 24 novembre su Disney+: Hawkeye, con Jeremy Renner.

Segnate la data sul calendario: l’arrivo di Hawkeye su Disney+ il 24 novembre è definitivamente confermato dal primo trailer della serie tv che lo vede protagonista, sempre col volto di Jeremy Renner.

La serie, che dovrebbe svilupparsi in sei episodi in onda uno a settimana dal 24 novembre fino al periodo natalizio, vede l’arciere degli Avengers impegnato in una imprevista missione, fianco a fianco con una sua giovane (ma molto abile) emula, Kate Bishop, interpretata da Hailee Steinfeld. Riuscirà il nostro a tornare a casa in tempo per festeggiare il Natale insieme alla ritrovata famiglia?

Prendendo le mosse dalla pluripremiata miniserie a fumetti di qualche anno fa, il personaggio viene naturalmente calato nella continuity del Marvel Cinematic Universe, quindi possiamo aspettarci camei vari e sottotrame che andranno a intersecarsi col resto della Fase Quattro studiata dai Marvel Studios.

La nostra analisi del trailer:

