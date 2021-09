Google Assistant: la Modalità alla Guida si aggiorna con varie novità

Come confermato, la Modalità alla Guida di Google Assistant si è recentemente aggiornata con diverse novità particolarmente interessanti per l'utenza.

Sono passati ormai circa 2 anni da quando la Modalità alla Guida è stata annunciata, con l’obiettivo di far sostituire Android Auto al software in questione. Parliamo di un aggiunta che sarebbe dovuta arrivare nel corso di quest’estate, ma alle porte dell’autunno siamo ormai certi del fatto che non sarà così. In seguito a dei rinvii infatti, finalmente il tutto è pronto ad arrivare con Android 12, specificando però che non sappiamo ancora quando all’effettivo Android Auto andrà in pensione.

Come riportato sulle pagine di 9to5Google, la modalità in questione si è ufficialmente aggiornata, e può adesso essere attivata con il semplice utilizzo di un comando vocale dedicato, particolarmente immediato e veloce da fare alla guida, che vede l’utente chiedere solamente a Google di recarsi in qualunque luogo. Fra le novità della versione 12.35 troviamo una nuova UI dedicata ad Android 12, con alcuni report che però parlano di un debutto anche su Android 11.

Continuando con le aggiunte, troviamo i suggerimenti dei media come YouTube Music e i podcast dedicati in particolar modo all’utente, con la possibilità di usare i pulsanti repeat e shuffle. Il tutto è pensato al fine di sfruttare l’intelligenza artificiale per riuscire a proporre brani e contenuti specifici in base ai gusti del singolo individuo. Nella nuova UI non mancano gli shortcut per inviare un messaggio ed effettuare chiamate.

L’aggiornamento è ovviamente ancora in fase di integrazione su tutti i dispositivi, e mentre si può già procedere per tenere l’assistente di Google aggiornato all’ultima versione, c’è da sottolineare che il tutto potrebbe metterci qualche giorno per risultare disponibile su tutti i dispositivi, com’è ormai consuetudine per gli aggiornamenti su mobile delle app. Staremo a vedere nel corso dei prossimi mesi quali altri cambiamenti Google deciderà di apportare al suo assistente.