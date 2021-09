WandaVision ha già vinto due Emmy Awards

I Marvel Studios sono già riusciti ad ottenere due Emmy Awards, e questo grazie a WandaVision, la prima serie TV della Casa delle Idee che ai Creative Arts Emmys 2021 (dove si assegnano i premi tecnici) ha ottenuto due premi nelle categorie per il production design di un telefilm (da mezz’ora), e per i costumi in un progetto fantasy/sci-fi.

Ma non è finita qui, questi primi due Emmy Awards potrebbero non essere gli ultimi per WandaVision, considerando che la serie TV ha ottenuto 23 nomination complessive nel mese di luglio. Ma ai Creative Arts Emmys 2021 Disney+ ha ottenuto altri premi oltre a quelli conquistati da WandaVision.

E questo grazie a The Mandalorian, che ha ottenuto il premio per la fotografia (in una serie da mezz’ora), per il sound mixing in una commedia o serie drammatica (da un’ora), e per il make-up. Un Emmy è andato anche a Black is King per i costumi.

Si tratta di premi che aumentano il prestigio di Disney+ come piattaforma streaming capace di proporre progetti di qualità, oltre che di grande intrattenimento. Ed i primi due Emmy di WandaVision potrebbero essere solo un anticipo della serata del 19 settembre in cui saranno assegnati tutti gli altri Emmy.