My Hero Academia: il manga va in pausa per le condizioni di salute del suo autore

Kohei Horikoshi ha avuto un problema di salute che lo ha condizionato sul suo lavoro su My Hero Academia, il popolare manga il cui nuovo capitolo doveva essere pubblicato oggi, 12 settembre, su Weekly Shonen Jump. Ma, la situazione non sarebbe così seria da impedire una ripresa della pubblicazione a partire dalla settimana prossima, o almeno queste sono le indicazioni attuali.

La pausa alla pubblicazione del manga My Hero Academia a causa delle condizioni di salute di Kohei Horikoshi ha preoccupato gli appassionati che, soprattutto ora che la storia è entrata nella sua fase finale, non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà nei prossimi capitoli. Non sono però state rivelate le cause del malessere di Kohei Horikoshi.

Il nuovo capitolo della storia da pubblicare è il 326, che arriverà sulle pagine di Weekly Shonen Jump probabilmente il 18 settembre. L’arco conclusivo del manga è iniziato con il capitolo 306.

