iPhone SE 3 saranno i 5G meno costosi di sempre? Spuntano i render

Si era parlato negli scorsi mesi del lancio di nuovi iPhone SE (Special Edition) in arrivo nel 2022, anche se la compagnia non ha ancora all’effettivo approfondito la questione. Dovrebbe trattarsi stando a quanti rumoreggiato di dispositivi che sfrutterebbero la potenza dei chip A14 Bionic, e un nuovo report è tornato ad approfondire la questione parlando di come dovrebbe trattarsi di device estremamente economici, addirittura gli iPhone 5G meno costosi di sempre.

Parliamo di informazioni forniteci dall’analista Ming-Chi Kuo, il quale ha spiegato che gli iPhone SE 3 dovrebbero costare addirittura meno dell’iPhone 12 mini. E le novità, anche se non ufficiali, non finiscono qui, visto che le pagine di Gizmochina hanno riportato il fatto che dei nuovi render dei suddetti smartphone SE sono emersi in rete. Il tutto è stato pubblicato sulla piattaforma di Twitter dal leaker noto come Majin Bu, e mostrano un device con una singola camera e LED flash.

Stando a quando visto, il tutto dovrebbe essere rilasciato nelle colorazioni rossa, arancione, verde, gialla, blu e viola, con ulteriori foto che presentano anche sfumature a doppio colore. C’è da dire che i design emersi, per quanto non ufficiali, risultano di qualità e piuttosto plausibili, e non è quindi da escludere che la compagnia non presenti ciò nel corso del suo prossimo evento di settembre, particolarmente vicino visto che parliamo del 14.

All’effettivo, non ci si aspetta grossi cambiamenti per i dispositivi in questione, i quali avrebbero modo di trarre il proprio punto di forza principale già dal prezzo particolarmente contenuto. Restiamo ancora in attesa di novità da parte del colosso di Cupertino, sperando di poter presto scoprire di più in merito agli iPhone 13 nel corso del suo imminente evento, con magari altre piacevoli sorprese a colorare la presentazione.