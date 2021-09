I nuovi MacBook Pro M1X arriveranno nelle prossime settimane?

Sembra ormai certo che fra solamente 2 giorni, grazie al suo prossimo evento, Apple avrà modo di presentare i nuovi iPhone 13, stupendo l’utenza con tutte le novità che deciderà di integrare all’interno dei dispositivi in questione. Tuttavia, pare che le sorprese non siano finite, e anche se non è detto si parli nello specifico del mese di settembre 2021, ulteriori prodotti particolarmente attesi potrebbero essere presto approfonditi da parte del colosso di Cupertino.

Abbiamo a che fare con un nuovo report del noto giornalista Mark Gurman, il quale nel corso della sua newsletter Power On ha parlato dei prossimi Mac M1X, con il tutto che è stato riportato sulle pagine di 9to5Mac. Stando a quanto dichiarato da Gurman di Bloomberg, dovremmo avere a che fare con questi prodotti solamente nel giro di qualche settimane, con anche ulteriori annunci che sembra siano pianificati per quest’autunno, come le nuove AirPods, un redesign dell’iPad Mini, un iPad entry-level e i MacBook Pro M1X.

Non abbiamo ancora date precise, e conviene non aspettarci il tutto per l’evento della prossima settimana che si terrà nella giornata del 14 settembre 2021, visto che dovrebbe trattarsi di prodotti pronti ad arrivare anche fra più di un mese. Resta il fatto che Apple potrebbe essere davvero piena di novità in serbo per l’utenza, che probabilmente già nel mese di ottobre avrà modo di assistere a ulteriori conferenze ufficiali, almeno stando ai molteplici report emersi in rete.

I nuovi MacBook Pro dovrebbero offrire una porta HDMI e uno slot per le schede SD, assieme alla ricarica MagSafe. Stando ai dettagli tecnici, si parla di uno schermo mini-led e di chip M1 high-end, con però l’assenza della touch bar particolarmente chiacchierata. Non ci resta per ora che vedere quello che Apple svelerà nel corso dei prossimi mesi.