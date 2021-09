Google One aggiunge il piano di archiviazione da 5 TB

Come confermato ufficialmente, Google One ha migliorato la sua offerta per quel che concerne i vari piani, introducendo un'opzione da 5 TB per 24,99€ al mese.

È passato solo qualche mese da quando Google ha confermato la fine dello storage illimitato per il suo servizio di foto, portando diversi utenti a chiedersi quale sarebbe stato il loro piano per continuare a stipare dati all’interno dell’account. Come confermato, tutti i file fino a 15 GB possono essere archiviati gratuitamente, ma da lì in poi finisce il supporto senza costi aggiuntivi, visto che la compagnia ha presentato diverse opzioni, che vi elenchiamo qui di seguito:

100 GB – 1,99€ al mese

200 GB – 2,99€ al mese

2 TB – 9,99€ al mese

10 TB – 99,99€ al mese

20 TB – 199,99€ al mese

30 TB – 299,99€ al mese

Come si può notare guardando il tutto nell’elenco, c’è un grande spazio che si pone fra i 2 TB da 9,99€ al mese e i 10 TB da 99,99€ al mese, ed è per questo che Google ha annunciato ufficialmente un nuovo piano intermedio. Come riportano le pagine di 9to5Google, con il tutto che è stato ripreso da The Verge, si tratta di un’opzione da 5 TB che costa 24,99€ al mese (o 249,99€ all’anno), mentre siamo ancora in attesa di scoprire se il colosso deciderà di porre ulteriori piani intermedi fra quello da 200 GB e quello da 2 TB.

Il tutto è senza dubbio pensato al fine di fornire un’ulteriore opportunità per gli utenti che non vogliono spingersi così in là verso i 10 TB, e magari non necessitano neanche di tale spazio di archiviazione particolarmente generoso. Ovviamente, anche con questo nuovo pacchetto sono inclusi tutti i benefici dall’abbonamento targato Google, fra cui anche la recentemente aggiunta VPN, di cui avevamo avuto modo di parlarvi all’interno di questo articolo dedicato.

Staremo a vedere se in seguito a questa piacevole aggiunta, ovviamente non obbligatoria e ignorabile per chi desidera prendere uno degli altri piani, non arriveranno altre sorprese per il servizio di archiviazione.