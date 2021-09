iPhone: camera danneggiata dalle forti vibrazioni? Avviene per gli ultimi modelli

Come Apple stessa ci ha tenuto a specificare, tutti gli iPhone arrivati dalla serie 7 in poi (e non solo) possono riscontrare problemi per via delle forti vibrazioni

Grazie a un nuovo documento di Apple arrivato con i documenti di supporto, gli utenti sono stati avvisati del fatto che i loro iPhone potrebbero essere danneggiati da eventi apparentemente normali, a cui è invece necessario prestare nello specifico attenzione. Si parla di alcune frequenze delle vibrazioni generate da dispositivi piuttosto potenti, come ad esempio i motori delle motociclette, e sembra possano in diversi casi compromettere la stabilità delle fotocamere degli smartphone.

Il tutto riguarda le lenti che utilizzano la stabilizzazione ottica dell’immagine e l’autofocus closed-loop, per via di giroscopi e sensori magnetici che possono essere danneggiati dalle suddette vibrazioni. Parliamo ovviamente di sistemi pensati per durare nel tempo, ma che non è detto riescano a uscirne incolumi se esposti a questi fenomeni, stando a quanto hanno confermato anche diversi report.

In caso di danneggiamento, si dovrebbe assistere a una qualità ridotta delle immagini per quel che riguarda foto e video, ed è per questo che Apple ha consigliato di non attaccare gli iPhone a veicoli come motociclette in maniera diretta, per via delle vibrazioni che vengono trasmesse. La compagnia ha spiegato anche che il tutto non è ovviamente intaccato da dispositivi meno potenti e che provocano quindi minori vibrazioni, come gli scooter elettrici.

Si era già parlato al tempo del fatto che le due tecnologie delle fotocamere potevano essere affette da interferenze magnetiche, che provenendo da alcuni accessori avrebbero degradato in diversi casi le performance della camera, ma non si trattava al tempo di danni permanenti, facilmente risolvibili semplicemente separando il tutto. Ci teniamo a sottolineare che il problema riguarda fondamentalmente tutti gli iPhone 7 e i dispositivi venuti in seguito, riprendendo quanto riportato da MacRumors anche però iPhone‌ 6 Plus e iPhone‌ 6s Plus non sono esclusi dal tutto.