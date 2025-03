Scoperte sulla materia oscura: ecco gli ultimi risultati

Un team di studiosi della Tokyo Metropolitan University ha condotto degli studi che comportato notevoli scoperte sulla materia oscura. Questo è stato possibile grazie ad una tecnologia spettrografica a raggi infrarossi e l’utilizzo di un telescopio noto come Magellan Clay Telescope. Questi due strumenti hanno consentito di osservare delle galassie e dopo qualche ora hanno saputo darci qualche dato in più circa la materia oscura.

Fino a poco tempo fa, infatti, i fisici avevano identificato una massa presente al di fuori delle galassie e non avendo dati sulla stessa l’avevano definita come materia oscura. Gli scienziati di oggi, invece, hanno evidenziato in che modo la luce riesce ad arrivare sulle galassie note come Leo V e Tucana.

Hanno poi volto il loro interesse su una particella nota come ALP, che però ha fatto venire dei dubbi poiché nelle sue vicinanze la luce infrarossa tende a decadere e al tempo stesso tutti gli strumenti in grado di rivelare i segnali elettromagnetici vanno in tilt. Questo perché i rumori presenti nell’universo sarebbero troppo forti, per non parlare di tutti gli altri elementi di disturbo e di alterazione come la polvere interstellare.

Materia oscura: la nuova scoperta passa dalla scienza

Per cercare di risolvere questo dilemma è stata adottata una nuova tecnica che riesce a sfruttare lunghezze d’onda diverse in maniera da poterle utilizzare prima che la luce decada. Gli studiosi hanno quindi notato come prima di decadere tutti i colori generati dalla luce tendano ad assottigliarsi, rivelando la cosiddetta materia oscura. Così facendo è stato impedito il decadimento della stessa per un fine ben preciso.

Si tratta di una grande scoperta perché si è andati molto vicino all’identificazione della materia oscura e si sono utilizzate delle tecniche e dei dati che fino a questo momento risultavano essere inutilizzate e non del tutto comprese. Lo studio è ancora in via di sviluppo, perché l’obiettivo degli scienziati rimane quello di scoprire sempre più dati circa l’universo che non abbiamo ancora avuto modo di esplorare.