I Mercenari 4: nel cast ci saranno Megan Fox, Andy Garcia, 50 Cent e altri

11—Set—2021 / 10:46 AM

Sylvester Stallone ha annunciato la produzione de I Mercenari 4, e da poco è uscita fuori anche la notizia che un altro attore importante si unirà ad un cast già di grande livello: stiamo parlando di Andy Garcia. A rivelare la notizia è stato il The Hollywood Reporter.

Andy Garcia per I Mercenari 4 si unirà ad un cast già nutrito, formato da Jason Statham, Sylvester Stallone, Dolph Lundgren, Randy Couture Curtis “50 Cent” Jackson, Megan Fox, e Tony Jaa. Il lungometraggio sarà diretto da Scott Waugh, che ha già lavorato a Need for Speed.

La produzione de I Mercenari 4 inizierà entro ottobre, e non sono stati rivelati ulteriori dettagli sul progetto. In precedenza la saga de I Mercenari ha avuto tra i protagonisti Arnold Schwarzenegger, Jet Li, Bruce Willis, Terry Crews, Jean-Claude Van Damme, Harrison Ford, Wesley Snipes, Antonio Banderas, Mickey Rourke, Mel Gibson, Chuck Norris, Ronda Rousey.

Tra i produttori de I Mercenari 4 ci saranno lo stesso Statham, Les Weldon, Yariv Lerner, Jeffrey Greenstein, e Jonathan Yunger. Jason Constantine di Lionsgate ha dichiarato sul progetto: