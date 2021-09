Wolverine: il teaser trailer del videogioco di PS5 di Insomniac Games

Insomniac Games ha lanciato un teaser trailer del videogioco in sviluppo in esclusiva per PS5 dedicato al personaggio Marvel Wolverine.

A sorpresa Insomniac Games ha lanciato il teaser dedicato ad un videogioco Marvel, e nessuno era in grado di immaginare quale sarebbe stato il personaggio protagonista: stiamo parlando di Wolverine, di cui è stato mostrato nel breve filmato il momento in cui il personaggio ha tirato fuori i suoi artigli in adamantio. Il videogioco uscirà esclusivamente per Play Station 5.

Ecco il trailer di Wolverine per PS5 di Insomniac Games.

The claws are coming out. We are thrilled to announce Marvel's Wolverine is in development exclusively for PlayStation 5! #WolverinePS5 pic.twitter.com/Vtqrsqh32l — Insomniac Games (@insomniacgames) September 9, 2021

Sembra che il sodalizio tra Insomniac Games e Marvel sia stato così positivo per il lancio di Marvel’s Spider-Man nel 2018, che la collaborazione sia proseguita ed arrivata a lanciare anche un titolo su Wolverine. Non sono state fornite altre notizie e dettagli sul videogioco in sviluppo, certo è che il teaser sembra farci immergere nelle atmosfere di titoli cinematografici come Logan, uno dei cinecomics più adulti che siano stati portati nelle sale cinematografiche negli ultimi anni.

Ricordiamo che il videogioco per Play Station 4 di Insomniac Games dedicato a Spider-Man racconta una nuova storia su Peter Parker che si ricollega al fumetto Spider-Geddon, successore del Ragnoverso.

Insomniac è anche conosciuta per aver sviluppato titoli videoludici come Spyro the Dragon (realizzato tra il 1998 ed il 2000), Ratchet & Clank, e Resistance.