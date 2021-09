Spotify lancia in beta le Raccomandazioni Perfette per espandere le playlist

Come confermato, anche in Italia per degli utenti è arrivata una feature che permette di ottenere raccomandazioni perfette durante l’ascolto da Spotify.

Spotify ha pensato a una nuova feature utile al fine di migliorare le playlist degli utenti, che al contempo punta a rendere il servizio ben diverso rispetto a ulteriori offerte importanti nel mercato come Apple Music. Si tratta di un’aggiunta legata esclusivamente agli account Premium, che quindi non potrà essere utilizzata – almeno stando a quanto attualmente dichiarato – da chi non ha effettuato una sottoscrizione a pagamento, che potrebbe già mettere mano sulla novità con buone probabilità.

Nonostante il tutto non sia ancora infatti partito, sono già stati avviati i test per la novità, e di conseguenza alcuni utenti hanno già modo di ottenere le raccomandazioni perfette di cui Spotify parla con questo aggiornamento. L’aggiunta è pensata per aiutare gli utenti che vogliono migliorare la propria lista di canzoni attraverso l’intelligenza artificiale, con la feature Enhance che permette di integrare raccomandazioni personalizzate semplicemente attivando l’impostazione, almeno per chi ha già avuto la fortuna di riceverla.

Stando a quanto riportato da 9to5Mac è sufficiente recarsi nella parte alta di una playlist qualunque e premere sul bottone dedicato, disattivando e riattivandolo per far partire il tutto. Grazie a ciò, ogni due canzoni verrà fornita una raccomandazione direttamente dal sistema, che per il momento è limitato a 30 totali, e permette di premere il tasto “+” per aggiungere la nuova canzone alla playlist in maniera permanente

Anche l’Italia è per fortuna fra i paesi che hanno avuto modo di ricevere la funzionalità, e sicuramente ciò potrà fare felici molti utenti. L’intenzione di Spotify è infatti quella di fornire un ulteriore mezzo per l’aggiunta di canzoni alle playlist non obbligatorio, che però è pensato in particolare per fare attenzione di continuo ai gusti dell’utente e fornire suggerimenti ben precisi e potenzialmente riusciti durante ogni ascolto dei brani.