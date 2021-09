Samsung mostra un display che si gonfia in 3D

In un nuovo video registrato al Global Tech Korea 2021, Samsung ha mostrato uno schermo in grado di gonfiarsi, con un risultato che lascia davvero a bocca aperta.

Samsung sta lavorando a un display a dir poco particolare, che non solo presenta la tecnologia OLED per ottimi risultati visivi, ma che grazie alla prima dimostrazione ufficiale ha saputo mostrare al mondo una funzionalità nuova e davvero intrigante. Questo è infatti di aggiungere anche la terza dimensione per gli utenti, e non si tratta certamente di un evento consueto, che in realtà potrebbe aver tracciato una delle evoluzioni che il settore mobile avrà modo di inseguire nel corso degli anni.

Generalmente, la community è abituata al fatto che nel caso in cui si notino dei rigonfiamenti al display, potrebbero esserci dei problemi per il dispositivo, che forse potrebbe smettere di funzionare da un momento all’altro. L’obiettivo di Samsung, ovviamente controllando la cosa e non affidandosi a malfunzionamenti, è quello di rendere però il tutto normale con il suo schermo, di cui potete ammirare la prima prova nel video presente qui di seguito.

Il tutto è stato registrato durante il Global Tech Korea 2021, come riporta SamMobile, e la compagnia ha creato attraverso un’animazione della lava un’immersione davvero paurosa, che vede il pannello gonfiarsi nei punti giusti al momento corretto al fine di impersonare l’effetto che il liquido offre. Il risultato può davvero lasciare a bocca aperta, anche se parliamo ovviamente per il momento di un progetto ancora in pieno sviluppo, e non sappiamo in che modo il colosso abbia intenzione di impiegare il tutto.

Abbiamo a che fare con una tecnologia non particolarmente classica, e che quindi – nel caso in cui in seguito ai test venisse immessa nel mercato – sarebbe rivolta perlopiù a device specifici, che magari la compagnia ha intenzione di aggiungere alla propria lineup dopo aver fatto passi da gigante nel mondo degli smartphone pieghevoli.