PlayStation showcase 2021: tutti i trailer dei videogiochi presentati

Durante il PlayStation showcase 2021 sono stati mostrati i trailer di lancio di titoli molto attesi come Marvel's Spiderman 2 e God Of War Ragnarok.

Durante il PlayStation showcase 2021 di ieri, 9 settembre, sono stati presentati diversi titoli importanti, tra cui spicca l’annuncio, a sorpresa, di un videogioco dedicato a Wolverine. Ma non sono mancati anche filmati dedicati a God of War, Spider-Man 2, Gran Turismo 7, Uncharted Legacy, e altri. Andiamo a vederli nel dettaglio.

Questo è il trailer di God Of War Ragnarok mostrato durante il PlayStation showcase 2021.

Qui sotto trovate invece il trailer di presentazione di Marvel’s Spider-Man 2, che ripropone un’avventura del tessiragnatele dopo il titolo lanciato nel 2018 per PS4.

E per gli appassionati di automobilismo non poteva mancare Gran Turismo 7, con il suo trailer che vi mostriamo qui sotto. L’uscita del titolo è prevista per il 4 marzo 2022.

Un altro titolo molto atteso era Uncharted: Legacy of Thieves Collection, che è stato presentato con un trailer che vi mostriamo qui di seguito. Il videogioco farà il suo esordio nel 2022.

Ecco poi il filmato dedicato a Forspoken.

E poi quello su Alan Wake Remastered, il titolo thriller che ha appassionato tanti videogiocatori che è stato rimasterizzato per una nuova generazione.

E infine vi mostriamo un altro remake: stiamo parlando di Star Wars: Knights of the Old Republic.

