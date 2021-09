iPhone 14: alcuni modelli senza notch avranno Face ID sotto al display?

Stando a delle dichiarazioni, sembra che in seguito al debutto degli iPhone 13, Apple potrebbe prendere importanti decisioni per quanto riguarda gli iPhone 14.

Apple ha recentemente annunciato il nuovo evento in cui sembra che avremo finalmente modo di scoprire cosa ci aspetta per quel che riguarda gli iPhone 13, dispositivi che pare potremo ammirare da vicino nella giornata del 14 settembre, con un lancio teoricamente alquanto imminente. Mentre le prime informazioni positive iniziano a emergere, e recentemente sono stati svelati infatti i colori e i tagli di memoria che dovrebbero riguardare i nuovi smartphone, ve ne abbiamo parlato in questo articolo, è arrivata in rete una possibile notizia che riguarda il futuro degli iPhone dopo questa serie.

Parliamo di iPhone 14, visto che il Pro Max è stato mostrato in un leak spuntato online, il quale nel caso in cui fosse vero avrebbe confermato la presenza di un display con una punch-hole. Ciò significherebbe quindi che ci troveremmo davanti al tanto chiacchierato Face ID sotto al display. L’analista Ross Young ha svelato che la novità potrebbe essere rimandata addirittura alla serie successiva, che arriverebbe nel 2023 stando al ritmo attuale del colosso di Cupertino, proprio gli iPhone 14.

Prendendo in considerazione quanto dichiarato da Young, pare che inserire il sensore per il Face ID sotto allo schermo sia addirittura più facile di scegliere la camera come nascondiglio, ed Apple sceglierà quindi quest’opzione al fine di non abbandonare la tecnologia pur rimuovendo il notch dagli schermi. Pare tuttavia che il tutto potrebbe riguardare solamente i modelli di fascia alta.

È bene specificare che per il momento abbiamo a che fare solo con possibili speculazioni, e considerando che neanche gli iPhone 13 sono attualmente già giunti sul mercato, per il momento è impossibile sapere con certezza come Apple si comporterà con la serie successiva, ed abbiamo quindi modo di pensare che la compagnia potrà cambiare idea anche in corso d’opera.