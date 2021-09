iPhone 13: un leak svela colorazioni e tagli di memoria?

Non abbiamo ancora notizie ufficiali relative alla lineup degli iPhone 13, i quali con ottime probabilità saranno i protagonisti indiscussi del nuovo evento di Apple in arrivo. Tuttavia, in seguito all’annuncio della conferenza i leak non si sono fatti attendere per molto, e di conseguenza sono già emersi alcuni possibili dettagli relativi a come i dispositivi potrebbero finalmente mostrarsi al lancio. Il tutto riguarda per ora colorazioni e opzioni per lo storage, piuttosto importanti per gli utenti.

Come potete vedere in copertina all’articolo, le pagine di MacRumors hanno già fornito dei possibili render di alcuni modelli, che nello specifico sarebbero il rosa, nero e bronzo, già visti con gli iPhone 12. Parlando dei tagli di memoria, viene spiegato che non ci sono opzioni da 256 GB per i dispositivi da 5,4 pollici e 6,1 pollici, il che è stato riportato dal sito di e-commerce Ucraino “KTC”

Vi lasciamo quindi qui di seguito alla lista leakata, ovviamente da prendere per il momento ancora con cautela.

iPhone 13 mini : 64 GB e 128 GB

: 64 GB e 128 GB iPhone 13 : 64 GB e 128 GB

: 64 GB e 128 GB iPhone 13 Pro : 128 GB, 256 GB, 512 GB

: 128 GB, 256 GB, 512 GB iPhone 13 Pro Max: 128 GB, 256 GB, 512 GB

C’è da specificare però che un ulteriore portale ucraino ha invece parlato di una versione da 512 GB, e sono emerse anche opzioni da 1 TB per alcuni modelli in altre occasioni, il che sottolinea come sia bene non dare ancora il tutto per certo.

Sembra che iPhone 13 mini e iPhone 13 arriveranno con un totale di 6 colorazioni: nera, blu, viola, rossa, bianca e rosa, con l’ultimo che rimpiazzerebbe quindi il verde della lineup degli iPhone 12. Per quanto concerne iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, si parla invece di un totale di 4 opzioni: nera, argento, oro e bronzo, e il primo sostituirebbe invece questa volta Graphite, mentre il blu il Pacific Blue.